СМИ: автодилеры заявили о подорожании машин в августе на 70-600 тысяч рублей

Директор по коммуникациям ГК «Автодом» Анна Уткина рассказала, что в июле на российском рынке четыре китайские марки и две отечественные прибавили в цене от 0,5 до 17%, а с 1 по 15 августа, на фоне повышения утильсбора, был зафиксирован ценовой скачок уже 13 марок новых автомобилей. В денежном выражении увеличение их стоимости составило от 70 до 400 тысяч рублей.

Заместитель гендиректора по продажам новых автомобилей АГ «Авилон» Рената Тюктеева, в свою очередь отметила, что в июле новые авто дорожали в России в среднем на 50-80 тысяч рублей, а в августе рост цен усилился до 120-600 тысяч рублей с превышением диапазона для премиальных марок.

Ранее в пресс-службе дилерского холдинга «Автодом» заявляли, что до конца этого года цены на новые автомобили вырастут на 15-20%, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

