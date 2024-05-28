СМИ: Авиакомпания «Победа» подала заявление на экс-участника группы «Король и Шут»

Авиакомпания «Победа» подала заявление в полицию на музыканта, экс-участника группы «Король и Шут», лидера коллектива «Северный флот» Александра Леонтьева, сообщает Telegram-канал Mash.

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По данным канала, в декабре 2023 года музыкант вместе с супругой планировал путешествие в Турцию и заплатил за авиабилеты 35 тысяч рублей, оба рейса должна была выполнять компания «Победа». Однако Леонтьев оформил возврат из-за плохого самочувствия, предоставив в качестве доказательства медицинские документы.

По версии авиакомпании музыкант подделал медсправки для оформления возврата билетов. Представители «Победы» уже написали заявление в полицию.

Ранее в аэропорту «Внуково» закуривший около стойки регистрации пассажир нанёс травму одному из сотрудников полиции, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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