СМИ: Авиакомпания «Победа» подала заявление на экс-участника группы «Король и Шут»

По данным канала, в декабре 2023 года музыкант вместе с супругой планировал путешествие в Турцию и заплатил за авиабилеты 35 тысяч рублей, оба рейса должна была выполнять компания «Победа». Однако Леонтьев оформил возврат из-за плохого самочувствия, предоставив в качестве доказательства медицинские документы.

По версии авиакомпании музыкант подделал медсправки для оформления возврата билетов. Представители «Победы» уже написали заявление в полицию.

Ранее в аэропорту «Внуково» закуривший около стойки регистрации пассажир нанёс травму одному из сотрудников полиции, напоминает «Радиоточка НСН».

