Бэк-вокалист «Короля и Шута»: Осталась рукопись неизданной песни группы

Выставка «Панк-культура. Король и Шут» по итогам года стала событием с самым большим количеством повторных посещений, более 1600 человек посетили выставку в арт-пространстве «Винзавод» не менее двух раз, сообщили «Радиоточке НСН» в «Яндекс Афише».

А сериал «Король и Шут» стал самой популярной новинкой по аудитории в этом году на «Кинопоиске». Об этом сообщили представители сервиса в соцсетях.

