Бэк-вокалист «Короля и Шута»: Осталась рукопись неизданной песни группы

Бэк-вокалист «Короля и Шута» Евгений Федотов заявил, что у него осталась неизданная рукопись группы «Король и Шут», передает kp.ru.

Он рассказал, что обнаружил бумажку с текстом в студии после того, как Горшок записывал там сольную работу. По словам Федотова, черновик остался в его петербургской квартире, сейчас музыкант живет в Эстонии.

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Выставка «Панк-культура. Король и Шут» по итогам года стала событием с самым большим количеством повторных посещений, более 1600 человек посетили выставку в арт-пространстве «Винзавод» не менее двух раз, сообщили «Радиоточке НСН» в «Яндекс Афише».

А сериал «Король и Шут» стал самой популярной новинкой по аудитории в этом году на «Кинопоиске». Об этом сообщили представители сервиса в соцсетях.

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ФОТО: Внешняя пресс-служба Яндекс Афиши
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