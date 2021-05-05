СМИ: Авиасообщение между РФ и Турцией может возобновиться летом

Россия может возобновить авиасообщение с Турцией уже этим летом, как только эпидемиологическая ситуация в республике нормализуется. Об этом сообщает «Интерфакс», ссылаясь на источник.

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По словам собеседника агентства, изучается возможность восстановления регулярного и чартерного авиасообщения с турецкими аэропортами, включая курорты. Ожидается, что решение о возобновлении рейсов примут после отмены усиленных ограничений из-за коронавируса, которые начнут действовать с 7 мая.

«Туристы смогут вернуться в страну после того, как для этого будут созданы условия, отменен строгий локдаун, ограничивающий работу торгово-развлекательной инфраструктуры», — сообщил источник.

РФ приостановила авиасообщение с Турцией с 15 апреля из-за сложной эпидобстановки в республике. Ограничения будут действовать до 1 июня, напоминает РИА ФАН.

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