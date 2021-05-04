СМИ: Власти Турции объявили об ужесточении локдауна

Турецкие власти приняли решение ужесточить введённый из-за ситуации с коронавирусом локдаун, сообщает издание Hurriyet со ссылкой на МВД республики.

В частности, с 7 мая магазинам будет разрешено продавать только основные продукты питания, средства гигиены и корм для домашних животных.

Ранее турецкие власти до 17 мая ввели в стране полный локдаун, передаёт RT. В 81 регионе страны был введён круглосуточный комендантский час, закрылись все рабочие места, кроме отдельно оговорённых со стороны МВД.