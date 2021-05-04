СМИ: Власти Турции объявили об ужесточении локдауна
Турецкие власти приняли решение ужесточить введённый из-за ситуации с коронавирусом локдаун, сообщает издание Hurriyet со ссылкой на МВД республики.
В частности, с 7 мая магазинам будет разрешено продавать только основные продукты питания, средства гигиены и корм для домашних животных.
Ранее турецкие власти до 17 мая ввели в стране полный локдаун, передаёт RT. В 81 регионе страны был введён круглосуточный комендантский час, закрылись все рабочие места, кроме отдельно оговорённых со стороны МВД.
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