СМИ: Авиакомпания «Россия» отменила рейсы в Пекин из-за проблем с договорами

«Авиакомпания не успела заключить необходимые договоры и полностью выполнить требования китайской стороны», - уточняют собеседники агентства.

На данный момент отменено два рейса из Владивостока, запланированных на 18 и 20 декабря. Также 19 декабря не состоялся рейс в Пекин из Красноярска. Полет по маршруту Иркутск-Пекин, запланированный на 21 декабря, тоже будет отменен. Пассажиры смогут улететь альтернативными рейсами, уточняют источники ТАСС.

«Россия» планировала начать полеты в Пекин с 18 декабря, продажу билетов открыли в конце ноября.

Ранее Авиакомпания «Аэрофлот» отменила рейс Пхукет - Москва из-за повреждения створки шасси самолета. Пассажиров, летевших в российскую столицу, перебронировали на другие ближайшие рейсы, сообщает «Радиоточка НСН».

