СМИ: Авиакомпания «Россия» отменила рейсы в Пекин из-за проблем с договорами
Авиакомпания «Россия» отменила несколько рейсов из Владивостока, Красноярска и Иркутска в Пекин, сообщает ТАСС со ссылкой на источники.
«Авиакомпания не успела заключить необходимые договоры и полностью выполнить требования китайской стороны», - уточняют собеседники агентства.
На данный момент отменено два рейса из Владивостока, запланированных на 18 и 20 декабря. Также 19 декабря не состоялся рейс в Пекин из Красноярска. Полет по маршруту Иркутск-Пекин, запланированный на 21 декабря, тоже будет отменен. Пассажиры смогут улететь альтернативными рейсами, уточняют источники ТАСС.
«Россия» планировала начать полеты в Пекин с 18 декабря, продажу билетов открыли в конце ноября.
Ранее Авиакомпания «Аэрофлот» отменила рейс Пхукет - Москва из-за повреждения створки шасси самолета. Пассажиров, летевших в российскую столицу, перебронировали на другие ближайшие рейсы, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru