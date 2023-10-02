«Аэрофлот» отменил рейс Пхукет - Москва из-за повреждения створки шасси
Авиакомпания «Аэрофлот» отменила рейс SU275 Пхукет - Москва из-за повреждения створки шасси самолета. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.
«При подготовке воздушного судна к вылету наземными службами аэропорта Пхукет была повреждена створка шасси», — уточнили в «Аэрофлоте».
Пассажиров, летевших в российскую столицу, перебронировали на другие ближайшие рейсы. На время ожидания им предоставили питание, напитки и организовали размещение в гостинице.
Ранее «Аэрофлот» объявил о возобновлении регулярных прямых рейсов из Москвы в Гонконг с 23 декабря, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru