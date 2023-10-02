«Аэрофлот» отменил рейс Пхукет - Москва из-за повреждения створки шасси

«При подготовке воздушного судна к вылету наземными службами аэропорта Пхукет была повреждена створка шасси», — уточнили в «Аэрофлоте».

Пассажиров, летевших в российскую столицу, перебронировали на другие ближайшие рейсы. На время ожидания им предоставили питание, напитки и организовали размещение в гостинице.

Ранее «Аэрофлот» объявил о возобновлении регулярных прямых рейсов из Москвы в Гонконг с 23 декабря, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

