СМИ: Аргентинская актриса Луна умерла из-за последствий неудачной пластики
Аргентинская актриса и модель Сильвина Луна умерла в возрасте 43 лет из-за последствий пластической операции. Об этом пишет Buenos Aires Times.
По данным издания, Луна скончалась 31 августа в одной из больниц Буэнос-Айреса. Женщина была госпитализирована 13 июня с острой почечной недостаточностью из-за гиперкальциемии. Известно, что у актрисы также были осложнения после коронавирусной инфекции.
Проблемы со здоровьем у Сильвины Луны начались после неудачной пластической операции в 2010 году: в организм женщины попало токсичное вещество. В результате актриса была вынуждена проходить три сеанса диализа в неделю. По данным СМИ, проводившему операцию хирургу грозит судебное преследование за халатность.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru