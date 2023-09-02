СМИ: Аргентинская актриса Луна умерла из-за последствий неудачной пластики

По данным издания, Луна скончалась 31 августа в одной из больниц Буэнос-Айреса. Женщина была госпитализирована 13 июня с острой почечной недостаточностью из-за гиперкальциемии. Известно, что у актрисы также были осложнения после коронавирусной инфекции.

Проблемы со здоровьем у Сильвины Луны начались после неудачной пластической операции в 2010 году: в организм женщины попало токсичное вещество. В результате актриса была вынуждена проходить три сеанса диализа в неделю. По данным СМИ, проводившему операцию хирургу грозит судебное преследование за халатность.

