СМИ: Арестованные по делу о стрельбе у офиса Wildberries хотят пойти на СВО

Фигуранты уголовного дела о стрельбе у офиса маркетплейса Wildberries в центре Москвы выразили желание отправиться на спецоперацию, пишет «Лента.ру» со ссылкой на источник.

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Речь идет о 26 арестованных. Все они, как отмечает издание, готовы подписать контракт с Минобороны России.

Согласно российскому законодательству, отправка на СВО приостановит расследование и поможет избежать наказания.

Напомним, утром 18 сентября произошло нападение на головной офис компании Wildberries, в результате которого два человека погибли и несколько получили ранения.

Ранее следователи освободили сооснователя Wildberries Владислава Бакальчука после допроса, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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