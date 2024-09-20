Грядет национализация: О чем говорит вмешательство Кадырова в разборки Wildberries

«Рамзан Ахматович себя позиционирует как политика федерального. Поэтому участие его в деле Wildberries объясняется тем, что интерес к маркетплейсу в какой-то степени проявляет государство. Речь, возможно, в будущем пойдет о национализации или передаче активов в какие-то более прогосударственные руки. Возможно, участие большого количества представителей Чечни в защите одного из владельца Wildberries связано с тем, что эти активы уже в той или иной степени относятся к кому-то из бизнесменов, близких к Кадырову», - объяснил он.

По его словам, это не просто рядовая разборка бизнеса, а беспрецедентный случай распределения активов.

«Это не просто рядовая разборка бизнеса, кому перейдут активы, это первая в истории современной России попытка распределить активы крупнейшего маркетплейса. Вслед за этим могут последовать и какие-то другие маркетплейсы. Государству хочется взять под контроль такую влиятельную площадку, которая при этом находится в серой зоне – контрафакт и так далее, а также миллиардные обороты. Отсюда и вмешательства политиков федерального уровня. Пока методы похожи на те, что были в 90-е. Конфликт в семье, конечно, есть. Кто выступил бустером – вопрос, потому что просто спор Бакальчуков был бы в другом формате», - рассказал политолог.

При этом последствий для самого Кадырова не будет, при необходимости он официально «свернет» ненужную риторику, добавил Гращенков.

«Кадыров часто высказывается по громким вопросам, но умеет свернуть критику, если ее не принимают. В этой истории пока мы видели только Кадырова как защитника, который выступал на стороне Бакальчука. Пока сложно сказать, удастся ли вообще связать чеченцев, которые участвовали в штурме, с Кадыровым, захотят ли это сделать. Если даже какие-то претензии ему будут высказаны, только на уровне личной беседы. Лишний раз поднимать тему межнациональных конфликтов власть не любит», - подытожил собеседник НСН.

Активы компании Wildberries с начала июля 2024 года путём юридических махинаций спешно переходят в чужие руки через компанию Russ Outdoor. Об этом в своём Telegram-канале заявил глава Чечни Рамзан Кадыров 23 июля. По его словам, о ситуации ему рассказал супруг владелицы Wildberries Татьяны Бакальчук Владислав. Мужчина рассказал Кадырову, что рейдеры оградили его жену от него и семерых детей.

Глава Чечни указал, что сделает всё возможное, чтобы не допустить масштабной махинации и вернуть в семью Татьяну Бакальчук. Он добавил, что данным вопросом поручено заняться депутату Госдумы Адаму Делимханову, передает «Радиоточка НСН».

