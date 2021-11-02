СМИ: Арестован экс-заглавы Минстроя, бывший подрядчик расширения БАМа Рейльян
Бывший владелец одного из крупнейших подрядчиков РЖД компании «Спецтрансстрой», экс-заместитель министра строительства и ЖКХ Юрий Рейльян арестован после задержания на минувшей неделе. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники, близкие к Рейльяну, и в силовых структурах.
Предприниматель после задержания был отвезён в Иркутск для проведения следственных действий. Оперативные мероприятия также проводятся в подрядных структурах, связанных с ним.
До 2019 года компании Рейльяна получали от РЖД крупные подряды по строительству Восточного полигона — Байкало-Амурской магистрали (БАМ) и Транссиба. Общие объёмы оцениваются более чем в 100 миллиардов рублей. Бизнесмен перестал быть владельцем «Спецтрансстроя» осенью 2019 года. Сейчас компания находится в стадии банкротства.
Минувшим летом президент России Владимир Путин потребовал найти виновных в срыве сроков расширения БАМа и Транссиба. Одним из исполнителей этого поручения был назначен руководитель РЖД Олег Белозеров.
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