СМИ: Ани Лорак подала заявление на российское гражданство

По данным агентства, депутат Госдумы Виталий Милонов еще в 2016 году предлагал исполнительнице содействие в получении гражданства РФ, однако тогда ее представитель заявлял, что у певицы нет намерений менять паспорт. Как сообщают источники, Ани Лорак подала заявление в феврале 2024 года.

Певица начала свою карьеру на Украине. В 2008 году артистка представляла страну на «Евровидении» и получила звание народной артистки Украины. Затем активно начала выступать в России, где с 2014 проводит большую часть времени. В октябре 2022 года Совет нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) внес исполнительницу в санкционный список.

Ранее Ани Лорак рассказала, что причиной отъезда в Россию стал «ультиматум правительства ее собственной страны», напоминает «Радиоточка НСН».

