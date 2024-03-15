СМИ: Ани Лорак подала заявление на российское гражданство
Певица Ани Лорак подала заявление на получение российского гражданства. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в окружении артистки.
По данным агентства, депутат Госдумы Виталий Милонов еще в 2016 году предлагал исполнительнице содействие в получении гражданства РФ, однако тогда ее представитель заявлял, что у певицы нет намерений менять паспорт. Как сообщают источники, Ани Лорак подала заявление в феврале 2024 года.
Певица начала свою карьеру на Украине. В 2008 году артистка представляла страну на «Евровидении» и получила звание народной артистки Украины. Затем активно начала выступать в России, где с 2014 проводит большую часть времени. В октябре 2022 года Совет нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) внес исполнительницу в санкционный список.
Ранее Ани Лорак рассказала, что причиной отъезда в Россию стал «ультиматум правительства ее собственной страны», напоминает «Радиоточка НСН».
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