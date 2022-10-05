СМИ: Анджелина Джоли подала в суд на Брэда Питта из-за домашнего насилия
Актриса Анджелина Джоли подала иск против своего бывшего супруга, актера Брэда Питта, обвинив его в домашнем насилии. Об этом пишет Hollywood Reporter.
Как отмечается в заявлении актрисы, в 2016 году во время конфликта в частном самолете Питт схватил за горло одного из детей пары, а другого ударил по лицу, сообщает телеканал «360».
Кроме того, в иске указано, что актер проявил насилие и к Джоли: он якобы схватил за голову экс-супругу и тряс ее, затем схватил за плечи, а после толкнул в стену ванной.
Также Джоли обвинила Питта в том, что тот пытался вынудить актрису подписать соглашение, которое запретило бы ей заявлять вне суда о физическом и эмоциональном насилии над ней и их детьми, пишет РИА ФАН.
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