СМИ: Анджелина Джоли подала в суд на Брэда Питта из-за домашнего насилия

Как отмечается в заявлении актрисы, в 2016 году во время конфликта в частном самолете Питт схватил за горло одного из детей пары, а другого ударил по лицу, сообщает телеканал «360».

Кроме того, в иске указано, что актер проявил насилие и к Джоли: он якобы схватил за голову экс-супругу и тряс ее, затем схватил за плечи, а после толкнул в стену ванной.

Также Джоли обвинила Питта в том, что тот пытался вынудить актрису подписать соглашение, которое запретило бы ей заявлять вне суда о физическом и эмоциональном насилии над ней и их детьми, пишет РИА ФАН.