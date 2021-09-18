СМИ: Американского бизнесмена признали виновным в убийстве 21-летней давности

Бизнесмена и миллионера Роберта Дарста признали виновным в убийстве его близкой знакомой Сюзан Берман, совершенном в 2000 году . Об этом сообщает Associated Press.

По данным агентства, обсуждение дела присяжными суда Лос-Анджелеса продолжалось три дня. Сейчас 78-летнему магнату грозит пожизненное заключение, приговор огласят 18 октября.

Бизнесмен в 2015 году во время съемок документального сериала «Проклятие: жизнь и смерти Роберта Дарста» забыл снять микрофон и случайно признался в совершении нескольких убийств. В марте того же года Дарста арестовали в Новом Орлеане. Помимо убийства Берман, магнат подозревается в причастности к исчезновению в 1982 году своей первой жены Кэтлин. Дарст заявлял, что не имеет «ни малейшего представления» о произошедшем с супругой и убийстве знакомой.

