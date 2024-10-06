СМИ: Алтайский край столкнулся с дефицитом препарата от психических расстройств

По информации издания, дефицит возник из-за того, что аптеки не успели закупить достаточное количество препарата.

При этом эксперты отметили, что в прошлом году за помощью к специалистам обратились 13,7 тысячи человек с психическими заболеваниями. Это рекордный показатель по стране.

По данным DSM Group, в 2023 году ассортимент лекарств в российских аптеках снизился на 11%, сообщает «Радиоточка НСН».

