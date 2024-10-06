СМИ: Алтайский край столкнулся с дефицитом препарата от психических расстройств
6 октября 202414:55
В Алтайском крае наблюдается дефицит препарата от психических и тревожных расстройств «Сульпирид», утверждает Telegram-канал Mash.
По информации издания, дефицит возник из-за того, что аптеки не успели закупить достаточное количество препарата.
При этом эксперты отметили, что в прошлом году за помощью к специалистам обратились 13,7 тысячи человек с психическими заболеваниями. Это рекордный показатель по стране.
По данным DSM Group, в 2023 году ассортимент лекарств в российских аптеках снизился на 11%, сообщает «Радиоточка НСН».
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- СМИ: Алтайский край столкнулся с дефицитом препарата от психических расстройств
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru