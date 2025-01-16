СМИ: Алексей Блиновский заявил, что проходил марафоны своей жены

Супруг «королевы марафонов» Елены Блиновской Алексей Блиновский заявил, что сам проходил ее марафоны и назвал их мотивирующим продуктом. Об этом он рассказал на заседании по уголовному делу своей супруги в Савеловском суде Москвы. Его слова приводит Telegram-канал SHOT.

Блиновский, который специально приехал из зоны СВО на заседание, подчеркнул, что сначала скептически относился к марафонам жены, но потом сам прошёл один из них и втянулся.

Блиновская заявила, что не пыталась скрыться в день своего задержания в 2023 году

«Это очень интересный продукт, который даёт толчок для дальнейшего роста», — отметил он на суде.

При этом сама Блиновская во время заседания рассказала, что ее муж прошел все ее марафоны желаний, а также оказывал ей активную помощь с организационными вопросами. Также она назвала своего супруга патриотичным человеком, который «очень любит Крым».

Ранее Блиновская в ходе допроса в суде полностью признала вину по всем вменяемым ей статьям, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Пресс-служба Пресненского суда / ТАСС
ТЕГИ:Уголовное ДелоМошенничество

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