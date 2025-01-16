СМИ: Алексей Блиновский заявил, что проходил марафоны своей жены

Супруг «королевы марафонов» Елены Блиновской Алексей Блиновский заявил, что сам проходил ее марафоны и назвал их мотивирующим продуктом. Об этом он рассказал на заседании по уголовному делу своей супруги в Савеловском суде Москвы. Его слова приводит Telegram-канал SHOT.

Блиновский, который специально приехал из зоны СВО на заседание, подчеркнул, что сначала скептически относился к марафонам жены, но потом сам прошёл один из них и втянулся.