СМИ: Алексей Блиновский заявил, что проходил марафоны своей жены
Супруг «королевы марафонов» Елены Блиновской Алексей Блиновский заявил, что сам проходил ее марафоны и назвал их мотивирующим продуктом. Об этом он рассказал на заседании по уголовному делу своей супруги в Савеловском суде Москвы. Его слова приводит Telegram-канал SHOT.
Блиновский, который специально приехал из зоны СВО на заседание, подчеркнул, что сначала скептически относился к марафонам жены, но потом сам прошёл один из них и втянулся.
«Это очень интересный продукт, который даёт толчок для дальнейшего роста», — отметил он на суде.
При этом сама Блиновская во время заседания рассказала, что ее муж прошел все ее марафоны желаний, а также оказывал ей активную помощь с организационными вопросами. Также она назвала своего супруга патриотичным человеком, который «очень любит Крым».
Ранее Блиновская в ходе допроса в суде полностью признала вину по всем вменяемым ей статьям, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru