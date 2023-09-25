СМИ: Актёр Ткаченко отдал 10 биткоинов «инвестору», обманувшему Деревянко
Актёр Артём Ткаченко лишился 10 биткоинов и ещё пары млн рублей, отдав их «успешному инвестору», с которым его познакомил Павел Деревянко, сообщает Telegram-канал Baza.
По данным канала, в конце 2021 года Мулузян предложил Ткаченко заработать и передал ему доступ к криптокошельку. Сначала актёр ежемесячно получал свои 10% дохода, однако позже прибыль стала сокращаться.
В какой-то момент Ткаченко, находившийся на съёмках в Ялте, безуспешно попытался зайти в свой аккаунт. По словам Мулузяна, доступ заблокировали из-за того, что артист осуществлял свои действия с территории Крыма. В итоге 10 биткоинов оказались заморожены. «Инвестор» предложил за 0,5 биткоина воспользоваться услугами специалиста для разблокировки счёта.
Летом 2022-го Мулузян выразил готовность продать Ткаченко и Деревянко доли криптобизнесе за 150 тысяч долларов, а затем посоветовал артистам продать биткоины на фоне падения курса криптовалюты. В итоге Ткаченко понял, что его обманывают и решил обратиться в полицию, заявив, что отдал «инвестору» почти 200 тысяч долларов и шесть млн рублей.
Ранее суд изъял 1032 биткоина у бывшего следователя, обвиняемого в получении взятки от хакеров, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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