СМИ: Актрису Кристину Бабушкину с мужем задержали в Москве
16 июня 202309:25
Актрису Кристину Бабушкину вместе с мужем Андреем Гацунаевым задержали в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
По данным издания, ГИБДД остановила автомобиль пары на улице Коровий вал в центре столицы.
«При проверке документов полицейские обнаружили в машине пакетик с белым порошком», — отмечается в сообщении.
Бабушкину и ее супруга направили на медицинское освидетельствование. Обнаруженное в машине вещество отправили на экспертизу, пишет «Свободная пресса».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru