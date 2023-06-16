СМИ: Актрису Кристину Бабушкину с мужем задержали в Москве

Актрису Кристину Бабушкину вместе с мужем Андреем Гацунаевым задержали в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

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По данным издания, ГИБДД остановила автомобиль пары на улице Коровий вал в центре столицы.

«При проверке документов полицейские обнаружили в машине пакетик с белым порошком», — отмечается в сообщении.

Бабушкину и ее супруга направили на медицинское освидетельствование. Обнаруженное в машине вещество отправили на экспертизу, пишет «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости / Виктор Толочко
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