Андрей Малахов заявил о смерти актрисы из «Карнавальной ночи» Евгении Шмелевой

Он напомнил, что это она и её сёстры Валентина и Ольга спели знаменитую песню «Таня-Танечка» в фильме Эльдара Рязанова «Карнавальная ночь».

«Рязанов пригласил в свой фильм сестёр Шмелёвых уже как состоявшихся звёзд, а Людмила Гурченко была многообещающей, но только начинающей», - добавил Малахов.

Ранее в Швейцарии в возрасте 83 лет умерла американская певица и актриса Тина Тёрнер, которую называли Королевой рок-н-ролла, сообщает RT.

