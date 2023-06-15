Андрей Малахов заявил о смерти актрисы из «Карнавальной ночи» Евгении Шмелевой
Телеведущий Андрей Малахов в своём Telegram-канале заявил, что на 91-м году жизни умерла актриса и певица Евгения Шмелёва.
Он напомнил, что это она и её сёстры Валентина и Ольга спели знаменитую песню «Таня-Танечка» в фильме Эльдара Рязанова «Карнавальная ночь».
«Рязанов пригласил в свой фильм сестёр Шмелёвых уже как состоявшихся звёзд, а Людмила Гурченко была многообещающей, но только начинающей», - добавил Малахов.
Ранее в Швейцарии в возрасте 83 лет умерла американская певица и актриса Тина Тёрнер, которую называли Королевой рок-н-ролла, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru