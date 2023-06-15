Андрей Малахов заявил о смерти актрисы из «Карнавальной ночи» Евгении Шмелевой

Телеведущий Андрей Малахов в своём Telegram-канале заявил, что на 91-м году жизни умерла актриса и певица Евгения Шмелёва.

Возлюбленная Пикассо умерла в 101 год

Он напомнил, что это она и её сёстры Валентина и Ольга спели знаменитую песню «Таня-Танечка» в фильме Эльдара Рязанова «Карнавальная ночь».

«Рязанов пригласил в свой фильм сестёр Шмелёвых уже как состоявшихся звёзд, а Людмила Гурченко была многообещающей, но только начинающей», - добавил Малахов.

Ранее в Швейцарии в возрасте 83 лет умерла американская певица и актриса Тина Тёрнер, которую называли Королевой рок-н-ролла, сообщает RT.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: кадр из видео
ТЕГИ:СмертьКультураАктрисаАндрей Малахов

Горячие новости

Все новости

партнеры