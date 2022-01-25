Дочь Заворотнюк резко высказалась о здоровье матери

Один из пользователей попросил прокомментировать информацию, что звезда сериала «Моя прекрасная няня» потеряла речь.

«Это очередной бред журналистов», — заявила Анна.

В августе 2019 года СМИ сообщили, что Анастасии Заворотнюк поставили диагноз рак мозга. Семья актрисы долго отказывалась от комментариев, после родственники сообщили, что Анастасия проходит лечение от глиобластомы.

