Дочь Заворотнюк резко высказалась о здоровье матери
Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна опровергла слухи об ухудшении состояния здоровья своей матери. Об этом девушка сообщила в Instagram.
Один из пользователей попросил прокомментировать информацию, что звезда сериала «Моя прекрасная няня» потеряла речь.
«Это очередной бред журналистов», — заявила Анна.
В августе 2019 года СМИ сообщили, что Анастасии Заворотнюк поставили диагноз рак мозга. Семья актрисы долго отказывалась от комментариев, после родственники сообщили, что Анастасия проходит лечение от глиобластомы.
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