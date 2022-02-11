Названа причина смерти актрисы Брик
Причиной смерти актрисы Евгении Брик стал рак, о котором она не распространялась, поэтому для многих ее гибель стала шоком. Об этом рассказала актриса Юлия Ауг.
«О том, что она болела, знали только близкие люди, поэтому для многих ее смерть стала шоком… Да, это только сейчас стало известно, об этом ведь никто не знал, вероятно, знали только самые близкие», - цитирует Ауг РИА Новости.
Ауг подчеркнула, что событие стало шоком и для нее самой. По ее словам, Брик была «настолько хорошим человеком» и «фантастически талантливой» актрисой. Уход 40-летней актрисы из жизни Ауг назвала «невероятно несправедливой».
Ранее журналистка Катерина Гордеева написала, что Брик было бы неприятно, если бы подробности ее заболевания стали известны широкому кругу лиц, поэтому скрывала информацию о состоянии своего здоровья до последнего.
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