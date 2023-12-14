СМИ: Актер Борис Щербаков победил рак
Актёр Борис Щербаков победил рак. Медики провели ему контрольное обследование, которые показали хорошие результаты, сообщил телеграм-канал SHOT.
Злокачественную опухоль в почке у актера врачи выявили в феврале, ему провели операцию, удалив также поврежденный орган.
После прохождения реабилитации состояние Щербакова улучшилось. По данным ресурса, имеются некоторые проблемы с сердцем из-за ишемической болезни, но в остальном результаты очень хорошие.
В понедельник, 11 декабря, Борис Щербаков отметил 74-й день рождения. Он продолжает выступать в театре и сниматься в кино.
Супруга актера, российская актриса Татьяна Бронзова, также смогла победить рак, сообщает life.ru.
Борис Щербаков снялся во множестве фильмов, сериалов, он служит в МХТ имеи Чехова.
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