СМИ: Актер Борис Щербаков победил рак

Актёр Борис Щербаков победил рак. Медики провели ему контрольное обследование, которые показали хорошие результаты, сообщил телеграм-канал SHOT.

Злокачественную опухоль в почке у актера врачи выявили в феврале, ему провели операцию, удалив также поврежденный орган.

Директор фонда Пахмутовой рассказал, что композитор идет на поправку

После прохождения реабилитации состояние Щербакова улучшилось. По данным ресурса, имеются некоторые проблемы с сердцем из-за ишемической болезни, но в остальном результаты очень хорошие.

В понедельник, 11 декабря, Борис Щербаков отметил 74-й день рождения. Он продолжает выступать в театре и сниматься в кино.

Супруга актера, российская актриса Татьяна Бронзова, также смогла победить рак, сообщает life.ru.

Борис Щербаков снялся во множестве фильмов, сериалов, он служит в МХТ имеи Чехова.



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ФОТО: РИА Новости / Евгений Биятов
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