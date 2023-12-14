СМИ: Актер Борис Щербаков победил рак

После прохождения реабилитации состояние Щербакова улучшилось. По данным ресурса, имеются некоторые проблемы с сердцем из-за ишемической болезни, но в остальном результаты очень хорошие.

В понедельник, 11 декабря, Борис Щербаков отметил 74-й день рождения. Он продолжает выступать в театре и сниматься в кино.

Супруга актера, российская актриса Татьяна Бронзова, также смогла победить рак, сообщает life.ru.

Борис Щербаков снялся во множестве фильмов, сериалов, он служит в МХТ имеи Чехова.







