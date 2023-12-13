Директор фонда Пахмутовой рассказал, что композитор идет на поправку

Ранее СМИ сообщили, что Пахмутова якобы проходит лечение в одной из клиник из-за воспаления легких.

Малышко назвал сведения о заболевании композитора «абсолютным враньем».

«Воспаления нет, сердечного приступа у нас никого нет. Все нормально, идет плановое лечение. Все лучше и лучше. Так что мы идем на поправку, надеемся, что скоро будем дома», — указал директор фонда.

Малышко добавил, что беседовал с Пахмутовой во вторник, композитор находится в бодром состоянии духа.

Ранее Евгений Малышко опроверг информацию о коронавирусе у Александры Пахмутовой, напоминает RT.

