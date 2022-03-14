СМИ: «Аэрофлот» организует спецрейсы для возвращения россиян из Турции и Таиланда

Авиакомпания «Аэрофлот» организует специальные рейсы для возвращения россиян из Турции и Таиланда. Об этом рассказали в организации.

Отмечается, что оператором перелетов станет авиакомпания iFly.

Так, «Аэрофлот» организует специальные рейсы из Антальи и Стамбула, а также Пхукета для возвращения туристов в Россию. Отмечается, что улететь смогут граждане РФ, у которых есть билеты авиакомпании «туда-обратно» с использованным полетным сегментом из РФ.