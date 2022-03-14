СМИ: «Аэрофлот» организует спецрейсы для возвращения россиян из Турции и Таиланда
Авиакомпания «Аэрофлот» организует специальные рейсы для возвращения россиян из Турции и Таиланда. Об этом рассказали в организации.
Отмечается, что оператором перелетов станет авиакомпания iFly.
Так, «Аэрофлот» организует специальные рейсы из Антальи и Стамбула, а также Пхукета для возвращения туристов в Россию. Отмечается, что улететь смогут граждане РФ, у которых есть билеты авиакомпании «туда-обратно» с использованным полетным сегментом из РФ.
15 марта будет выполнен рейс F7 7776 из Антальи в 06:40 часов утра. Прибытие в аэропорт «Внуково» запланировано на 12:35. Рейс F7 1706 из Стамбула состоится в 21:00 вечера. Во «Внуково» самолет прилетит уже 16 марта в 02:10 ночи. При этом рейс F7 9664 вылетит из Пхукета в 17:00, а прилетит во «Внуково» в 23:50 ночи.
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