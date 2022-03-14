СМИ: «Аэрофлот» организует спецрейсы для возвращения россиян из Турции и Таиланда

Авиакомпания «Аэрофлот» организует специальные рейсы для возвращения россиян из Турции и Таиланда. Об этом рассказали в организации.

Отмечается, что оператором перелетов станет авиакомпания iFly.

Так, «Аэрофлот» организует специальные рейсы из Антальи и Стамбула, а также Пхукета для возвращения туристов в Россию. Отмечается, что улететь смогут граждане РФ, у которых есть билеты авиакомпании «туда-обратно» с использованным полетным сегментом из РФ.

«Аэрофлот» изменил график спецрейсов из Египта и Шри-Ланки

15 марта будет выполнен рейс F7 7776 из Антальи в 06:40 часов утра. Прибытие в аэропорт «Внуково» запланировано на 12:35. Рейс F7 1706 из Стамбула состоится в 21:00 вечера. Во «Внуково» самолет прилетит уже 16 марта в 02:10 ночи. При этом рейс F7 9664 вылетит из Пхукета в 17:00, а прилетит во «Внуково» в 23:50 ночи.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Алексей Филиппов
ТЕГИ:АвиакомпанииАвиаперелетыТаиландТурцияАэрофлот
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры