СМИ: Адвокат Ефремова опроверг информацию о желании актера отправиться на СВО
Российский актер Михаил Ефремов, который отбывает наказание за смертельное ДТП, не хотел ходатайствовать об отправлении его в зону СВО. Об этом сообщает телеканал RTVI со ссылкой на адвоката артиста Юрия Падалко.
Он подчеркнул, что работает с Ефремовым с 2020 года и никогда не слышал от него, что он собирается отправиться в зону спецоперации танкистом.
Накануне в СМИ появилась информация, что Ефремов якобы просил отправить его в зону боевых действий на Украину еще в начале конфликта.
«Извините за сарказм, но место танкиста, насколько мне известно, в итоге было занято. Так что, скорее всего, перепутали Ефремова с тем товарищем, чью фамилию я не буду называть», - намекнул Падалко на экс-адвоката Ефремова Эльмана Пашаева.
Ранее Telegram-канал «Mash» сообщил, что бойцы 5-й бригады, в которой бывший звездный адвокат Эльман Пашаев перед арестом якобы служил командиром экипажа танка Т-80, никогда не видели юриста в бою.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru