СМИ: Адвокат Ефремова опроверг информацию о желании актера отправиться на СВО

Российский актер Михаил Ефремов, который отбывает наказание за смертельное ДТП, не хотел ходатайствовать об отправлении его в зону СВО. Об этом сообщает телеканал RTVI со ссылкой на адвоката артиста Юрия Падалко.

Он подчеркнул, что работает с Ефремовым с 2020 года и никогда не слышал от него, что он собирается отправиться в зону спецоперации танкистом.

Накануне в СМИ появилась информация, что Ефремов якобы просил отправить его в зону боевых действий на Украину еще в начале конфликта.