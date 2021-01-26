СМИ: Администрация президента спокойно отнеслась к протестам

Несогласованные акции за освобождение политика Алексея Навального не вызвали ответных политических шагов со стороны федеральной власти, пишет «Коммерсант» со ссылкой на источник в администрации президента.

Собеседник издания пояснил, что численность и состав активистов во время протеста 23 января не сильно отличались от других протестных акций, поэтому не требуют какой-то специфической реакции: ужесточения законодательства или проведения ответных митингов в поддержку президента.

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По данным правозащитных организаций, по итогам митингов 23 января возбудили как минимум 15 уголовных дел по статьям о нападении на силовиков (ст. 318 УК), хулиганстве (ст. 213 УК), умышленном повреждении имущества (ст. 167 УК) и других. 25 января суды в России вынесли 139 решений о назначении административного ареста, штрафа или обязательных работах. Как минимум 3770 человек были задержаны.



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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Администрация ПрезидентаПротестыАлексей Навальный
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