СМИ: Администрация президента спокойно отнеслась к протестам

Несогласованные акции за освобождение политика Алексея Навального не вызвали ответных политических шагов со стороны федеральной власти, пишет «Коммерсант» со ссылкой на источник в администрации президента.

Собеседник издания пояснил, что численность и состав активистов во время протеста 23 января не сильно отличались от других протестных акций, поэтому не требуют какой-то специфической реакции: ужесточения законодательства или проведения ответных митингов в поддержку президента.