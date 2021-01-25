Путин заявил о недопустимости вовлечения несовершеннолетних в протесты

Президент России Владимир Путин сравнил с террористами тех, кто привлекает несовершеннолетних к участию в незаконных акциях, сообщает RT.

«Ни в коем случае нельзя выталкивать вперёд несовершеннолетних. Террористы так поступают, когда впереди себя гонят женщин и детей. Здесь как бы немножко фокус смещается, но по сути это то же самое», - подчеркнул российский лидер.

Ранее уполномоченный при президенте России по правам ребёнка Анна Кузнецова рассказала, что, по предварительным данным, в ходе несогласованных акций 23 января были задержаны порядка 300 несовершеннолетних, из них около 70 детей в Москве, и порядка 30 - в Санкт-Петербурге. Она отметила, чтосамому маленькому ребёнку из задержанных всего 9 лет.

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