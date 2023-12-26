СМИ: Абрамович оставил в турецком ресторане чаевые в размере 546 тысяч рублей

Российский бизнесмен Роман Абрамович посетил в Турции ресторан и оставил официанту более полумиллиона рублей чаевых, сообщает SonDakika.

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По информации турецкого издания, миллиардер вместе с друзьями решили побаловать себя крылышками, шашлыком и беседой в ресторане в районе Анадолу Хисары в Стамбуле.

В итоге ужин обошёлся Абрамовичу в размере 85 тысяч турецких лир - по текущему курсу это 273 тысячи рублей. Что касается чаевых, что источник SonDakika утверждает, что их оказалось в два раза больше - 175 тысяч турецких лир или 546 тысяч рублей.

Ранее портал TourDom заявил, что российские туристы в Турции часто бронируют большие виллы и оставляют щедрые чаевые в отличие от европейцев, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Карпухин
ТЕГИ:ОлигархиРесторанТурцияРоман Абрамович

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