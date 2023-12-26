СМИ: Абрамович оставил в турецком ресторане чаевые в размере 546 тысяч рублей

По информации турецкого издания, миллиардер вместе с друзьями решили побаловать себя крылышками, шашлыком и беседой в ресторане в районе Анадолу Хисары в Стамбуле.

В итоге ужин обошёлся Абрамовичу в размере 85 тысяч турецких лир - по текущему курсу это 273 тысячи рублей. Что касается чаевых, что источник SonDakika утверждает, что их оказалось в два раза больше - 175 тысяч турецких лир или 546 тысяч рублей.

Ранее портал TourDom заявил, что российские туристы в Турции часто бронируют большие виллы и оставляют щедрые чаевые в отличие от европейцев, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

