Не олигарх, а ведущий бизнесмен: Евросоюз изменил формулировку

Евросоюз уточнил формулировки, которые поясняют причины введения санкций против 140 россиян и 41 организации. Отныне характеристика «олигарх» заменена на «ведущий бизнесмен», пишет РБК.

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Отныне ряд «ведущих бизнесменов», в частности, Роман Абрамович, Алишер Усманов, Петр Авен, Виктор Рашников, Олег Дерипаска и Вячеслав Кантор называются в документах.

Термин «олигарх» был удален и из описания встречи Владимира Путина с представителями бизнеса, прошедшей 24 февраля. Формулировку «встреча олигархов в Кремле» заменили на «встреча ведущих бизнесменов в Кремле».

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ТЕГИ:ЕвросоюзРоман Абрамович

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