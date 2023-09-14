Не олигарх, а ведущий бизнесмен: Евросоюз изменил формулировку
Евросоюз уточнил формулировки, которые поясняют причины введения санкций против 140 россиян и 41 организации. Отныне характеристика «олигарх» заменена на «ведущий бизнесмен», пишет РБК.
Отныне ряд «ведущих бизнесменов», в частности, Роман Абрамович, Алишер Усманов, Петр Авен, Виктор Рашников, Олег Дерипаска и Вячеслав Кантор называются в документах.
Термин «олигарх» был удален и из описания встречи Владимира Путина с представителями бизнеса, прошедшей 24 февраля. Формулировку «встреча олигархов в Кремле» заменили на «встреча ведущих бизнесменов в Кремле».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru