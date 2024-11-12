СМИ: 12-летнего сына депутата Госдумы Виталия Милонова избили в школе

Депутат Госдумы Виталий Милонов сообщил, что его 12-летний сын стал жертвой нападения одноклассника, сообщает Telegram-канал SHOT.

По словам депутата, инцидент произошел во время перемены, когда подростки повздорили. Один из учеников ударил сына Милонова по лицу, в результате чего тот получил сотрясение мозга и перелом скулы. Пострадавшего увезли в больницу, где его состояние оценили как средней тяжести, также у ребенка подозревают закрытую черепно-мозговую травму.