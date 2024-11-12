СМИ: 12-летнего сына депутата Госдумы Виталия Милонова избили в школе
Депутат Госдумы Виталий Милонов сообщил, что его 12-летний сын стал жертвой нападения одноклассника, сообщает Telegram-канал SHOT.
По словам депутата, инцидент произошел во время перемены, когда подростки повздорили. Один из учеников ударил сына Милонова по лицу, в результате чего тот получил сотрясение мозга и перелом скулы. Пострадавшего увезли в больницу, где его состояние оценили как средней тяжести, также у ребенка подозревают закрытую черепно-мозговую травму.
По словам Милонова, агрессором оказался подросток из неблагополучной семьи, который ранее доставлял проблемы другим ученикам.
Милонов выразил надежду, что хулиган будет исключен из школы, а своего сына он планирует отдать в секцию бокса, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru