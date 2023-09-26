«Сметаются мгновенно!»: Поддержанные машины подорожали на 30% из-за дефицита

Поддержанные автомобили в России уже подорожали на 30% из-за дефицита, любые машины «с признаками хороших» скупаются мгновенно, заявил вице-президент «Национального автомобильного союза» Ян Хайцеэр в беседе с НСН.

Рост цен на новые легковые автомобили продолжится в ближайшие месяцы. В целом с января он составит 30%, подсчитали в ассоциации «Российские автомобильные дилеры». Отмечается, что на стоимость легковушек повлияла не только девальвация рубля, но и повышение утилизационного сбора. Хайцеэр рассказал о ситуации с ценами на вторичном рынке.