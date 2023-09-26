«Сметаются мгновенно!»: Поддержанные машины подорожали на 30% из-за дефицита
Вице-президент «Национального автомобильного союза» Ян Хайцеэр заявил НСН, что дилерские сети выкупают автомобили по рыночной стоимости, но повышают цены из-за завышенного спроса.
Поддержанные автомобили в России уже подорожали на 30% из-за дефицита, любые машины «с признаками хороших» скупаются мгновенно, заявил вице-президент «Национального автомобильного союза» Ян Хайцеэр в беседе с НСН.
Рост цен на новые легковые автомобили продолжится в ближайшие месяцы. В целом с января он составит 30%, подсчитали в ассоциации «Российские автомобильные дилеры». Отмечается, что на стоимость легковушек повлияла не только девальвация рубля, но и повышение утилизационного сбора. Хайцеэр рассказал о ситуации с ценами на вторичном рынке.
«На вторичном автомобильном рынке повышение цен обычно происходит чуть медленнее, с некоторым опозданием. Но на сегодняшний день у нас сложился дефицит поддержанных автомобилей, цены на них подросли из-за повышенного спроса. Сегодня дилерские сети фактически выкупают автомобили по рыночной цене и делают на нее накидку в 30%. Любая машина с признаками хорошей сметается с рынка у частного продавца практически мгновенно», - объяснил он.
Из России пропал сегмент массовых моделей автомобилей, включая Skoda Rapid, Hyundai Solaris, Kia Rio, заявил ранее директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков «Радиоточке НСН».
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