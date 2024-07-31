«Смешно и наивно!»: Художники о стремлении чиновников увековечить себя на картинах
Александр Таиров заявил НСН, что чиновники изображают себя на картинах в историческом контексте на полном серьезе, чтобы почувствовать себя великими.
Российские чиновники изображают себя на картинах в историческом контексте на полном серьезе, чтобы почувствовать себя великими, в этом нет никакой тяги к искусству, это говорит лишь о тщеславии, заявил НСН советский и российский художник-график Александр Таиров.
Ранее в доме экс-замминистра обороны России Дмитрия Булгакова прошли обыски, в ходе которых обнаружили нестандартные картины. На полотнах в исторических декорациях XIX и XX веков изображены экс-министр обороны Сергей Шойгу, его заместители и другие военачальники. Булгаков обвиняется в нанесении ущерба в размере 1,3 млрд рублей при махинациях на поставках пайков в армию. Таиров оценил такую «тягу к искусству».
«Такая практика распространена. Я в свое время сам делал такие живописные работы и коллажи из фото. Люди хотели подарить своим начальникам, целый коллектив. Главное, чтобы в этом не было пафоса. Если это носит формат живописной работы фундаментальной, то это уже моветон. Все зависит от вкуса. Иногда это приурочено к какому-то событию, и это не так плохо. Я делал, например, работу Перова «Охотники на привале», это такая юмористическая работа, она может вполне использоваться», - объяснил он.
По словам художника, зачастую чиновники хотят таким образом «польстить себе», что наивно и смешно.
«В данном случае обнаружен был и портрет самого экс-замминистра обороны, это уже пошло, с претензией на величие, на связь с предыдущими эпохами. В свете происходящего это выглядит странно. Я бы не сказал, что это тяга к искусству, это что-то из другого разряда. Тяга к искусству – это когда человек приобретает картины, хранит у себя. А когда такое…Я не вижу здесь цели, кроме как польстить самому себе, это наивно и смешно. Это просто говорит об уровне тщеславия человека, на полном серьезе относиться к этому странно. Нормальный человек понимает, кто он по сравнению с великими и вечностью», - подытожил собеседник НСН.
СМИ стало известно, что в 2018 году доход Дмитрия Булгакова составил около 15 млн рублей. Такие данные приведены в его последней открытой декларации за 2018 год. Так, по опубликованной информации, во владении его семьи находился особняк площадью около 620 кв. м, а в качестве совместного с супругой имущества — квартира площадью 109 кв. м. Также известно, что жена Булгакова владела тремя земельными участками, жилым домом площадью более 620 кв. м и кроссовером Lexus RX350, передает «Радиоточка НСН».
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