Смертность от COVID-19 в Москве снизилась за июнь на 35% - оперштаб
Количество летальных исходов от COVID-19 в июне снизилось на 35% по сравнению с маем. Такие данные приводит столичный оперштаб по борьбе с коронавирусом в официальном телеграм-канале.
Так, от коронавируса в июне, по данным оперштаба, умерло 1605 человека, в мае - 2757.
В оперштабе подтвердили устойчивое снижение смертности из-за корнавируса в столице, отметив, что за первые 12 дней июля смертность от COVID-19 в 2 раза ниже, чем за аналогичный период июня.
За последние сутки, согласно информации оперштаба, в России выявлено 6 537 новых случаев коронавируса, из них 672 - в Москве.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru