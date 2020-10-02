Смертность от COVID-19 в августе снизилась больше, чем на треть

Смертность от COVID-19 в РФ в августе упала на 36,5% по сравнению с июлем. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Росстата.

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По данным ведомства, в августе непосредственной причиной смерти COVID-19 стал для 3222 россиян.

Как сопутствующее заболевание коронавирус вызвал осложенния у 1078 пациентов, что также привело к смерти, отметили в ведомстве. Еще в более чем 2,5 тыс. летальных исходов COVID-19 не оказал влияние.

Общая смертность в РФ в августе увеличилась на 9,6% по сравнению с августом прошлого года.



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ФОТО: pixabay.com
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