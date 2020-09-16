Смерть «Тесака», обвинение Колесниковой, налоговый маневр Мишустина
НСН о наиболее заметных событиях минувшего дня
Официальной причиной смерти националиста Максима Марцинкевича по прозвищу «Тесак» названо самоубийство.
16 сентября тело Тесака нашли в одиночной камере СИЗО, где он ожидал этапирования в Москву для явки с повинной по новому делу. В декабре 2018 года Марцинкевича приговорили к десяти годам колонии строгого режима за нападения на людей под предлогом борьбы с педофилией и наркоторговлей. В октябре 2019-го приговор пересмотрели, изменив режим его отбывания со строгого на общий.
Под сомнение поставили версию о суициде адвокаты Тесака. Так, Алексей Михальчик заявил журналистам, что Марцинкевича пытали на протяжении последних трех месяцев. Сам Тесак объяснял это намерением добиться от него признания в убийствах, совершенных в Москве в 90-х. Для этого, со слов адвоката, осужденного помещали в так называемую «пресс-хату». Защитник заявил, что у него есть «очень серьезные сомнения» в том, что Марцинкевич свел счеты с жизнью. Ряд других адвокатов, защищавших Марцинкевича, также усомнились в самоубийстве их подзащитного, называя его волевым человеком, который никогда не высказывал суицидальных намерений.
Члену президиума Координационного совета белорусской оппозиции Марии Колесниковой предъявлено обвинение.
Следственный комитет республики инкриминировал ей призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности страны, совершенные с использованием СМИ или интернета. Эта статья предусматривает лишение свободы на срок от двух до пяти лет. Задержанная в начале сентября при детективных обстоятельствах Колесникова остается под стражей. Вскоре после задержания она заявила, что от нее требовали добровольно покинуть Белоруссию, пригрозив в случае отказа вывезти ее «по частям».
Мария Колесникова стала первым обвиняемым по делу о попытке захвата власти, которое было возбуждено по факту создания Координационного совета, заявленная цель которого – обеспечить передачу власти. Почти все члены его президиума были арестованы или покинули страну.
Премьер Михаил Мишустин подтвердил планы правительства повысить плату за пользование природными ресурсами и пересмотреть ряд льгот.
В частности, по его словам, будет увеличено налогообложение ряда доходных отраслей, модифицированы параметры режима налога на дополнительный доход при добыче углеводородов, пересмотрены льготы в нефтегазовом секторе, повышена плата за пользование природными ресурсами, ставки акцизов на табачную продукцию будут подняты выше инфляции, - заявил Мишустин на заседании кабмина.
«Некоторые заявляют, что мы забираем деньги только у нефтяных компаний. Это не так. Мы считаем, что в ситуации, когда трудно, все должны принимать участие в решении проблем, стоящих перед страной», - сказал Мишустин.
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