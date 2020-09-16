Смерть «Тесака», обвинение Колесниковой, налоговый маневр Мишустина

Официальной причиной смерти националиста Максима Марцинкевича по прозвищу «Тесак» названо самоубийство.

16 сентября тело Тесака нашли в одиночной камере СИЗО, где он ожидал этапирования в Москву для явки с повинной по новому делу. В декабре 2018 года Марцинкевича приговорили к десяти годам колонии строгого режима за нападения на людей под предлогом борьбы с педофилией и наркоторговлей. В октябре 2019-го приговор пересмотрели, изменив режим его отбывания со строгого на общий.

Под сомнение поставили версию о суициде адвокаты Тесака. Так, Алексей Михальчик заявил журналистам, что Марцинкевича пытали на протяжении последних трех месяцев. Сам Тесак объяснял это намерением добиться от него признания в убийствах, совершенных в Москве в 90-х. Для этого, со слов адвоката, осужденного помещали в так называемую «пресс-хату». Защитник заявил, что у него есть «очень серьезные сомнения» в том, что Марцинкевич свел счеты с жизнью. Ряд других адвокатов, защищавших Марцинкевича, также усомнились в самоубийстве их подзащитного, называя его волевым человеком, который никогда не высказывал суицидальных намерений.





Члену президиума Координационного совета белорусской оппозиции Марии Колесниковой предъявлено обвинение.