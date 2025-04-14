«Замахнулись на святое»: Пашу Техника отказались считать новым Цоем
Виктор Цой – это гений, ставший частью русской культуры, а Паша Техник сделал зависимость и порок источником заработка и пиара, сказал в эфире НСН Денис Ступников.
Осквернение стены Цоя фанатами рэпера Паши Техника не является противостоянием "отцов и детей", поскольку эти музыканты из разных вселенных, объяснил в интервью НСН музыкальный критик Денис Ступников.
Накануне поклонники скончавшегося в Таиланде рэпера нарисовали на стене памяти лидера группы «Кино» Виктора Цоя в Москве большое граффити со словом «Техник». Фанаты Цоя возмутились и нанесли сверху надпись «Цой жив, Техник мертв», а спустя некоторое время культовому месту вернули прежний вид. Ступников объяснил, почему Цой и Техник - несравнимые величины.
«Я тут не вижу никакого противостояния "отцов и детей", потому что это вещи из совсем разных реальностей. В случае с Пашей Техником не по чину шапка. Цой – это часть русской культуры, причем не только рок-культуры, а культуры в целом. Это настоящая гордость, поэт с большой буквы, гений, человек, который лаконичным языком смог выразить сокровенные вещи, касающиеся как внутренней реальности человека, так и внешней. А теперь сравним с ним Пашу Техника – я просто не знаю, смеяться или плакать на этот счет. Их достижения несоизмеримы, у Техника их вообще нет как таковых. Фанаты Паши Техника замахнулись на мемориал, это оскорбление человека, который на много порядков выше, талантливее и чище. Это вызывает возмущение и негодование!» – вскипел Ступников.
При этом он признался, что не понимает, зачем героизируют рэпера, известного крайне вредными привычками.
«Мы знаем представителей той же самой рок-культуры, например Михаила Горшенева, которые, к сожалению, умирали от наркотиков, но боролись до последнего, "завязывали", обращались к врачам, но ни в коем случае не кичились своей зависимостью. При этом Паша Техник сделал из своей зависимости и порока источник заработка и способ пиара. Это должно быть порицаемо и не стоит объявлять таких людей какими-то культурными героями», - заключил собеседник НСН.
40-летний рэпер Паша Техник (Павел Ивлев), известный своим эпатажным поведением, 4 апреля скончался в Таиланде после отравления. На прощание с артистом в Москве 11 апреля пришла толпа школьников и подростков, это вылилось в стычки с ОМОНом и задержания, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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