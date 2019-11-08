Смерть козла Тимура ускорила драка с тигром Амуром

Ушел из жизни козел Тимур, который прославился на весь мир в 2015 году благодаря своей дружбе с тигром Амуром в приморском сафари-парке. О смерти козла рассказала его куратор Эльвира Головина. По ее словам, Тимур скончался 5 ноября.

Директор приморского сафари-парка Дмитрий Мезенцев в интервью НСН подтвердил факт смерти Тимура, подчеркнув, что козел прожил последние годы в максимально комфортных условиях. При этом он отметил, что Тимур болел.

«В заключении написано, что он умер от остановки сердца. Его лечили давно, был персональный врач. У него была отдельная избушка, отдельная коза, питание и все остальное. Как в санатории жил», - сказал он.

Козлу Тимуру на момент смерти было больше пяти лет, хотя средняя продолжительность жизни домашних коз составляет 15-18 лет. Мезенцев отметил, что причиной скоропостижной кончины Тимура могла стать потасовка с Амуром, после которой животных разлучили.

«Это, конечно, повлияло», - сказал директор сафари-парка.

Козел Тимур в 2015 году был преподнесен Амуру в качестве обеда, однако тигр не стал его есть. Более того, животные привязались друг к другу, приковав к себе внимание всего мира. Однако в начале 2016 года Тимур спровоцировал хищника, попытавшись его боднуть. В ответ Амур напал на козла и ранил его.

После этого инцидента Тимура и Амура разлучили, а самого козла доставили в Москву на лечение. Позднее Тимура свели с козой Меркель из Московской области, в результате чего у пары появился козленок.

