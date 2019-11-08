Умер козел Тимур
Козел Тимур из Приморского сафари-парка, прославившийся дружбой с тигром Амуром, скончался. Об этом пишет на сайте парка опекун животного Эльвира Головина.
Тимур умер 5 ноября. По словам опекуна, козел содержался в отличных условиях, у него даже был личный ветеринарный врач.
Урна с прахом Тимура будет захоронена с почестями, а на месте захоронения будет установлена бронзовая статуя козла, пишут Известия.
Всероссийскую известность козел Тимур получил после того, как смог очаровать тигра Амура, в пищу которому изначально предназначался. Некоторое время животные жили в одном вольере, однако потом козел начал проявлять характер: выгнал тигра из убежища, занял его спальное место и вынудил спать на крыше. Тем не менее, Амур продолжал гулять с Тимуром.
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