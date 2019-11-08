Умер козел Тимур

8 ноября 201907:35

Козел Тимур из Приморского сафари-парка, прославившийся дружбой с тигром Амуром, скончался. Об этом пишет на сайте парка опекун животного Эльвира Головина.

Тимур умер 5 ноября. По словам опекуна, козел содержался в отличных условиях, у него даже был личный ветеринарный врач.

Тигр Амур и козел Тимур тайно отметили с дирекцией сафари-парка год дружбы

Урна с прахом Тимура будет захоронена с почестями, а на месте захоронения будет установлена бронзовая статуя козла, пишут Известия.

Всероссийскую известность козел Тимур получил после того, как смог очаровать тигра Амура, в пищу которому изначально предназначался. Некоторое время животные жили в одном вольере, однако потом козел начал проявлять характер: выгнал тигра из убежища, занял его спальное место и вынудил спать на крыше. Тем не менее, Амур продолжал гулять с Тимуром.

Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей

ФОТО: РИА Новости/Виталий Аньков
ТЕГИ:Животные