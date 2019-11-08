Умер козел Тимур

Урна с прахом Тимура будет захоронена с почестями, а на месте захоронения будет установлена бронзовая статуя козла, пишут Известия.

Всероссийскую известность козел Тимур получил после того, как смог очаровать тигра Амура, в пищу которому изначально предназначался. Некоторое время животные жили в одном вольере, однако потом козел начал проявлять характер: выгнал тигра из убежища, занял его спальное место и вынудил спать на крыше. Тем не менее, Амур продолжал гулять с Тимуром.