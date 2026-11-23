«Сохранить первоначальный маршрут готовы почти четверть россиян. Несмотря на дополнительные требования, 23% оформят необходимые документы и все равно поедут в выбранную страну. Полностью откажутся от путешествия только 12%. Главным препятствием при оформлении визы оказалась не вероятность отказа, а дополнительные расходы. Стоимость визы и сопутствующих документов сильнее всего беспокоит 23% россиян. Еще 22% тревожат сроки получения, из-за которых сложнее заранее покупать билеты и планировать отпуск», - отметили там.

Отмечается, что каждый пятый, или 20%, не боится конкретного этапа оформления, но не хочет усложнять подготовку, пока можно выбрать безвизовую страну или путешествие по России.

«Перед покупкой билета в визовую страну стоит учитывать не только стоимость перелета и проживания. В бюджет поездки могут войти расходы на оформление документов, а в график подготовки — посещение визового центра и ожидание решения. Поэтому заранее важно проверить сроки и стоимость оформления, необходимость личной подачи и актуальные требования к документам. Покупку невозвратных билетов лучше планировать после того, как порядок оформления визы стал понятен. Если билеты нужны для подачи документов, стоит внимательно изучить требования конкретной страны и условия тарифа, чтобы при переносе поездки не потерять всю стоимость перелета », — отметили в пресс-службе сервиса «Купибилет».

Россияне продолжают искать способы путешествовать в европейские страны, несмотря на визовые, финансовые и прочие барьеры, но планы Еврокомиссии по ужесточению правил выдачи шенгенских виз могут полностью перекрыть россиянам въезд в Европу, заявил НСН генеральный директор туроператора «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов.

