Сменить страну или остаться в России: Как визы меняют планы туристов
При усложнении правил въезда первоначальные планы изменят 77% россиян, каждый пятый заменит зарубежную поездку путешествием по России.
Почти восемь из десяти россиян изменят свои первоначальные планы на поездку из-за визовых правил, сообщили НСН в пресс-службе сервиса «Купибилет».
Так, опрос сервиса выяснил, как россияне поступят, если для выбранной страны введут визы или получить их станет сложнее. Оказалось, что большинство не готово полностью отказываться от путешествия: россияне скорее перенесут поездку, выберут другую страну или отправятся отдыхать по России. При усложнении правил въезда первоначальные планы изменят 77% россиян. По 23% отложат путешествие до более удобного момента или выберут страну, куда попасть проще. Каждый пятый, или 19%, заменит зарубежную поездку путешествием по России.
«Сохранить первоначальный маршрут готовы почти четверть россиян. Несмотря на дополнительные требования, 23% оформят необходимые документы и все равно поедут в выбранную страну. Полностью откажутся от путешествия только 12%. Главным препятствием при оформлении визы оказалась не вероятность отказа, а дополнительные расходы. Стоимость визы и сопутствующих документов сильнее всего беспокоит 23% россиян. Еще 22% тревожат сроки получения, из-за которых сложнее заранее покупать билеты и планировать отпуск», - отметили там.
Отмечается, что каждый пятый, или 20%, не боится конкретного этапа оформления, но не хочет усложнять подготовку, пока можно выбрать безвизовую страну или путешествие по России.
«Перед покупкой билета в визовую страну стоит учитывать не только стоимость перелета и проживания. В бюджет поездки могут войти расходы на оформление документов, а в график подготовки — посещение визового центра и ожидание решения. Поэтому заранее важно проверить сроки и стоимость оформления, необходимость личной подачи и актуальные требования к документам. Покупку невозвратных билетов лучше планировать после того, как порядок оформления визы стал понятен. Если билеты нужны для подачи документов, стоит внимательно изучить требования конкретной страны и условия тарифа, чтобы при переносе поездки не потерять всю стоимость перелета », — отметили в пресс-службе сервиса «Купибилет».
Россияне продолжают искать способы путешествовать в европейские страны, несмотря на визовые, финансовые и прочие барьеры, но планы Еврокомиссии по ужесточению правил выдачи шенгенских виз могут полностью перекрыть россиянам въезд в Европу, заявил НСН генеральный директор туроператора «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Россиянам назвали лучший способ избежать отказа по микрозаймам
- «Сейчас уже всё хорошо»: Джигурда рассказал, что на ногах перенес инфаркт
- Эйджизм исчез? Какие компании готовы брать на работу пенсионеров
- «Через боль»: Как определить оригинальность текста в студенческих работах
- Названы сферы труда, где востребованы соискатели пенсионного возраста
- Советская черта: Чем работники-пенсионеры выигрывают у молодежи
- Песков: Инициатива по гуманитарной миссии в Константиновке остается актуальной
- HR-эксперт: Пенсионерам стали чаще предлагать работу из-за ненадежности зумеров
- Экс-президент Сербии Вучич заявил, что ему угрожали убийством
- Стало известно, сколько миллионов пенсионеров вынуждены продолжать работать