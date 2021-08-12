Службу в армии могут включить в трудовой стаж - законопроект
Депутаты и сенаторы 12 августа внесут в Госдуму проект закона, согласно которому срочная служба в российской армии будет включаться в трудовой стаж, сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя фракции Сергея Неверова.
По его словам, в настоящее время россияне имеют право на досрочный выход на пенсию на два года раньше пенсионного возраста: мужчины - не ранее чем в 60 лет (при стаже не менее 42 лет), женщины - не ранее чем в 55 лет (при минимальном стаже 37 лет). Однако в необходимый для этого стаж сейчас включаются только периоды работы и один нестраховой период - период нахождения на больничном.
«То есть гражданин, отслуживший срочную службу в армии и далее непрерывно работавший, находится в менее выгодном положении по сравнению с неслужившим, хотя посвятил этот период почетному долгу - службе Родине», - отметил Неверов.
Если закон будет принят, то с 2022 году досрочно на пенсию смогут выйти россияне, достигшие 60 лет, выработавшие 42 года страхового стажа с учетом срочной службы в армии.
Как сообщалось, граждане, воспитывающие детей-инвалидов, имеют право досрочно выйти на пенсию по старости. Такая возможность есть у одного из родителей, воспитывающих ребенка-инвалида до восьмилетнего возраста.
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