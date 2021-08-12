Службу в армии могут включить в трудовой стаж - законопроект

По его словам, в настоящее время россияне имеют право на досрочный выход на пенсию на два года раньше пенсионного возраста: мужчины - не ранее чем в 60 лет (при стаже не менее 42 лет), женщины - не ранее чем в 55 лет (при минимальном стаже 37 лет). Однако в необходимый для этого стаж сейчас включаются только периоды работы и один нестраховой период - период нахождения на больничном.

«То есть гражданин, отслуживший срочную службу в армии и далее непрерывно работавший, находится в менее выгодном положении по сравнению с неслужившим, хотя посвятил этот период почетному долгу - службе Родине», - отметил Неверов.

Если закон будет принят, то с 2022 году досрочно на пенсию смогут выйти россияне, достигшие 60 лет, выработавшие 42 года страхового стажа с учетом срочной службы в армии.

Как сообщалось, граждане, воспитывающие детей-инвалидов, имеют право досрочно выйти на пенсию по старости. Такая возможность есть у одного из родителей, воспитывающих ребенка-инвалида до восьмилетнего возраста.

