В Совфеде назвали категорию россиян с правом досрочного выхода на пенсию
Граждане, воспитывающие детей-инвалидов, имеют право досрочно выйти на пенсию по старости. Об этом рассказала замглавы социального комитета Совета Федерации Елена Бибикова в беседе с «Парламентской газетой».
Как отметила сенатор, такая возможность есть у одного из родителей, воспитывающих ребенка-инвалида до восьмилетнего возраста. В этом случае женщины могут выйти на пенсию по старости в 50, мужчины — в 55 лет.
«При этом у женщины должно быть не менее 15 лет стажа, у мужчины — не менее 20 лет», — уточнила Бибикова.
Ранее Совет Федерации подготовил законопроект о льготах для граждан, которые заботятся о членах семьи на постоянной основе. В частности, россияне, ухаживающие за инвалидами первой группы, могут рассчитывать на дополнительный двухнедельный отпуск за свой счет.
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