Слуцкий предложил выделить мотоциклы в отдельную категорию транспортных средств

В документе парламентарий призвал дать заинтересованным ведомствам поручение «проработать возможность внесения изменений в части выделения мотоциклов в отдельную категорию транспортных средств и снижения в их отношении размера платы за проезд по автомобильным дорогам» для повышения уровня безопасности на дорогах и соблюдения принципа соразмерности. Слуцкий считает, что изменения будут способствовать повышению безопасности движения, снизят аварийность, обеспечат мотоциклистам справедливые условия для оплаты проезда.

Как отметил политик в беседе с РИА Новости, равные условия для мотоциклов и машин «не совсем справедливы».

«Он [мотоцикл] маневреннее, меньше времени использует дорогу, в конце концов занимает меньше места. Снизив стоимость проезда по платным дорогам, мы позволим участникам мотоциклетного движения больше ездить, устраивать мероприятия, слеты», — указал лидер ЛДПР.

