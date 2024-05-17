Слуцкий предложил выделить мотоциклы в отдельную категорию транспортных средств
Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий предложит выделить мотоциклы в отдельную категорию транспортных средств и снизить для них цену проезда по платным дорогам. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на обращение парламентария к премьер-министру Михаилу Мишустину.
В документе парламентарий призвал дать заинтересованным ведомствам поручение «проработать возможность внесения изменений в части выделения мотоциклов в отдельную категорию транспортных средств и снижения в их отношении размера платы за проезд по автомобильным дорогам» для повышения уровня безопасности на дорогах и соблюдения принципа соразмерности. Слуцкий считает, что изменения будут способствовать повышению безопасности движения, снизят аварийность, обеспечат мотоциклистам справедливые условия для оплаты проезда.
Как отметил политик в беседе с РИА Новости, равные условия для мотоциклов и машин «не совсем справедливы».
«Он [мотоцикл] маневреннее, меньше времени использует дорогу, в конце концов занимает меньше места. Снизив стоимость проезда по платным дорогам, мы позволим участникам мотоциклетного движения больше ездить, устраивать мероприятия, слеты», — указал лидер ЛДПР.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Ранее неизвестный вид моллюсков назвали в честь МГУ
- В КЧР ликвидировали террориста, планировавшего нападение на правоохранителей
- СМИ: Россияне с 2022 года потратили на жилье в Дубае на 6,3 миллиарда долларов
- В школах пройдут всероссийские антитеррористические учения
- Слуцкий предложил выделить мотоциклы в отдельную категорию транспортных средств
- В Южной Корее заявили, что КНДР запустила несколько ракет малой дальности
- В 2024 году выгоднее всего пойти в отпуск в июле и октябре
- СМИ: Рэпер Птаха задолжал налоговой около миллиона рублей
- Чемезов объяснил необходимость назначения Белоусова главой Минобороны
- Австралия ввела новые санкции против России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru