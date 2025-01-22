Слуцкий назвал «перебором» исполнение гимна перед каждым заседанием Госдумы

Комментируя соответствующую инициативу депутатов томской гордумы, которые одобрили исполнение гимна РФ перед каждым заседанием, он указал, что переносить её в Госдуму будет лишним.

«Мы с уважением относимся к нашему гимну и к другим государственным атрибутам. Но каждое заседание — это, наверное, перебор», - сказал Слуцкий.

Также политик добавил, что «томичи вправе принимать свои решения и этим могут отличаться от остальных».

Ранее Мировой суд в Нальчике наложил штрафы на восьмерых граждан Кабардино-Балкарии, которые не встали во время исполнения в школе гимна России, пишут «Известия».