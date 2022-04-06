Слуцкий: ЛДПР отложит решение всех вопросов на 40 дней
Исполняющий обязанности руководителя фракции ЛДПР в Госдуме Леонид Слуцкий заявил, что в настоящее время партия намерена заниматься только вопросами, связанными со смертью Владимира Жириновского, сообщает РИА Новости.
По его словам, политорганизация отложит обсуждение всех прочих вопросов, как минимум, на 40 дней.
«Сейчас мы говорим только об одном - достойное прощание с великим человеком и текущие, в том числе, организационные вопросы», - заключил Слуцкий.
Владимир Жириновский скончался 6 апреля 2022 года в возрасте 75 лет. Заместитель главы фракции Ярослав Нилов заявил, что исполняющим обязанности руководителя единогласно выбрали Слуцкого, сообщает RT.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
17,9 млн+14 661 / сут.
Умерли
371 тыс.+291 / сут.
Выздоровели
17,1 млн+35 306 / сут.
- Задержанный в Херсоне агент СБУ готовил убийство пророссийского блогера
- СМИ: Орбан пригласил Путина в Венгрию на переговоры с Зеленским
- Венгрия не поддержит расширение антироссийских санкций
- Членство РФ в Совете по правам человека обсудят на Генассамблее ООН 7 апреля
- Рособрнадзор: в этом году на ЕГЭ вопросов по операции на Украине не будет
- Рубль сильнее теснит доллар и евро на Мосбирже
- Шольц: Берлин и Киев обсуждают гарантии безопасности Украины
- Украинского журналиста Дмитрия Гордона внесли в реестр террористов и экстремистов
- Володин: Прощание с Жириновским пройдет 8 апреля
- Слуцкий: ЛДПР отложит решение всех вопросов на 40 дней
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru