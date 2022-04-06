Слуцкий: ЛДПР отложит решение всех вопросов на 40 дней

Исполняющий обязанности руководителя фракции ЛДПР в Госдуме Леонид Слуцкий заявил, что в настоящее время партия намерена заниматься только вопросами, связанными со смертью Владимира Жириновского, сообщает РИА Новости.

Слуцкий заявил, что отпевание Жириновского проведёт патриарх Кирилл

По его словам, политорганизация отложит обсуждение всех прочих вопросов, как минимум, на 40 дней.

«Сейчас мы говорим только об одном - достойное прощание с великим человеком и текущие, в том числе, организационные вопросы», - заключил Слуцкий.

Владимир Жириновский скончался 6 апреля 2022 года в возрасте 75 лет. Заместитель главы фракции Ярослав Нилов заявил, что исполняющим обязанности руководителя единогласно выбрали Слуцкого, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПохороныВладимир ЖириновскийЛДПРЛеонид Слуцкий
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