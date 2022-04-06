Слуцкий: ЛДПР отложит решение всех вопросов на 40 дней

По его словам, политорганизация отложит обсуждение всех прочих вопросов, как минимум, на 40 дней.

«Сейчас мы говорим только об одном - достойное прощание с великим человеком и текущие, в том числе, организационные вопросы», - заключил Слуцкий.

Владимир Жириновский скончался 6 апреля 2022 года в возрасте 75 лет. Заместитель главы фракции Ярослав Нилов заявил, что исполняющим обязанности руководителя единогласно выбрали Слуцкого, сообщает RT.