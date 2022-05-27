Слуцкий допустил отмену ЕГЭ после отказа от Болонской системы
27 мая 202213:58
Новый лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что не исключает отмену Единого государственного экзамена (ЕГЭ) после отказа от Болонской системы, сообщает ТАСС.
Политик подчеркнул, что это не будет пошаговая ликвидация экзамена.
Ранее глава Минобрнауки Валерий Фальков заявил, что к Болонской системе образования в России надо относиться как к прожитому этапу, а председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что выход из неё депутаты могут обсудить уже 6 июня, сообщает RT.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,3 млн+4 619 / сут.
Умерли
379 тыс.+84 / сут.
Выздоровели
17,7 млн+6 064 / сут.
- Мишустин заявил о возвращении в Россию большинства уезжавших IT-специалистов
- Слуцкий допустил отмену ЕГЭ после отказа от Болонской системы
- Минсельхоз: Россия не снимет запрет на экспорт подсолнечника
- Песков оценил идею Джонсона создать военный альянс с Киевом
- Депутата Госдумы Леонида Слуцкого избрали новым лидером ЛДПР
- Песков отказался комментировать предсказание Жириновского о судьбе Украины
- Джонсон признал прогресс России в ходе боев в Донбассе
- Генсек НАТО назвал условие для Швеции и Финляндии по вступлению в альянс
- Российские военные сбили украинский МиГ-29 под Одессой
- Власти Запорожской области заявили о подготовке Киева к сдаче областного центра
27 мая 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru