Слуцкий допустил отмену ЕГЭ после отказа от Болонской системы

Политик подчеркнул, что это не будет пошаговая ликвидация экзамена.

Ранее глава Минобрнауки Валерий Фальков заявил, что к Болонской системе образования в России надо относиться как к прожитому этапу, а председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что выход из неё депутаты могут обсудить уже 6 июня, сообщает RT.