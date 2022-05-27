Слуцкий допустил отмену ЕГЭ после отказа от Болонской системы

Новый лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что не исключает отмену Единого государственного экзамена (ЕГЭ) после отказа от Болонской системы, сообщает ТАСС.

«Без Болонской системы, но с патриотами»: В России предложили «уникальную» систему образования

Политик подчеркнул, что это не будет пошаговая ликвидация экзамена.

Ранее глава Минобрнауки Валерий Фальков заявил, что к Болонской системе образования в России надо относиться как к прожитому этапу, а председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что выход из неё депутаты могут обсудить уже 6 июня, сообщает RT.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО:
ТЕГИ:ОбразованиеЛДПРЛеонид СлуцкийЕГЭ
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры