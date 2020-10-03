Слуцкая удивилась реакции пользователей на новость о ее неизлечимой болезни

Спортсменка отметила, что гордится своими достижениями в спорте и тем, что первой исполняла элементы, которые делают сейчас, а также своими именем в Книге рекордов Гиннеса, но не тем, что болеет. Однако, она хочет служить примером людям с диагнозом «васкулит».

«Я рассказываю о васкулите (иммунопатологическом воспалении сосудов — прим. НСН), чтобы помочь людям. Для того, чтобы люди, которые имеют эту болезнь, видели стимул к жизни, а не просто сидели и «готовились». Я очень рада, что я многих вдохновляю. Что можно в ремиссии прекрасно жить, как и я. Родить троих детей, как и я», - написала Слуцкая.

Она пожелала всем здоровья.

Напомним, 1 октября стало известно о том, что спортсменка принимает гормональные препараты из-за неизлечимого заболевания.

