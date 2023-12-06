Иммунолог предупредил о трудностях в лечении микоплазменной инфекции
Владислав Жемчугов заявил в эфире НСН, что лечить «необычную» пневмонию сложнее, так как антибиотики в данном случае не помогут.
Микоплазменную инфекцию сложно диагностировать на фоне отсутствия выраженных внешних симптомов, также трудно подобрать схему лечения из-за особенностей воспаления, заявил доктор медицинских наук, врач терапевт-иммунолог и специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов в беседе с НСН.
Случаи заболевания микоплазменной инфекцией начали регистрировать в России, однако появление ее более тяжелых форм не наблюдается, в целом ситуация контролируемая, сообщили в Роспотребнадзоре.
«Микоплазменная инфекция приобрела сейчас такую актуальность, возможно, из-за происходящих мутаций. Люди заражаются воздушно-капельным путем, заражающая доза довольно большая должна быть или длительный контакт. Возбудитель распространен по всему миру. Этот микроб вызывает интерстициальную пневмонию, воспаление происходит не в самой ткани легкого, а в прослойках между долями и дольками, нарушается дыхательное движение»,- отметил он.
По словам Жемчугова, у пациентов не наблюдается ни серьезного кашля, ни мокроты, зато серьезно ослабевает иммунитет. Лечить «необычную» пневмонию сложнее, так как антибиотики в данном случае не помогут.
«Клиника практически нулевая, то есть, нет ни серьезного кашля, ни мокроты как при обычной пневмонии. Но ослабевает местный иммунитет, на этом фоне может развиваться абсолютно все, включая классическую пневмонию с участием тех микробов, которые постоянно живут у нас в носоглотке. Люди с пониженным иммунитетом часто болеют, микроб этот трудно лечить, потому что антибиотики направлены на клеточные стенки. Очень трудно подобрать схему лечения. Прошедшая пандемия коронавируса показала, что наиболее тяжелые течения были на фоне прошлых заболеваний из-за микоплазменной инфекции», - заключил собеседник НСН.
В Китае не был выявлен новый вирус, которым пугают граждан по всему миру журналисты, заявил ранее директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов «Радиоточке НСН». Он отметил, что распространение пневмонии периодически случается, в этом нет ничего сверхопасного и неизвестного.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Сбербанк спрогнозировал ключевую ставку ЦБ в 8% по итогам 2025 года
- Клишас: Совфед предлагает провести президентские выборы 17 марта
- «КняZz» отменил три концерта из-за ОРВИ
- Российские ученые нашли газовый факел на дне Чукотского моря
- Минкультуры разрешило повторный прокат «Александры» Сокурова
- СМИ: Умерла актриса из сериала «Глухарь» Елена Корнилова
- Посадившим лайнер в поле под Новосибирском пилотам предложили уволиться
- Новый детский плейхаб появится в районе Нагатино-Садовники
- Ученые выявили связь между домашними кошками и шизофренией
- Умер последний ветеран ВОВ из Чечни 102-летний Юнус Абдулшаидов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru