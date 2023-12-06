Иммунолог предупредил о трудностях в лечении микоплазменной инфекции

Микоплазменную инфекцию сложно диагностировать на фоне отсутствия выраженных внешних симптомов, также трудно подобрать схему лечения из-за особенностей воспаления, заявил доктор медицинских наук, врач терапевт-иммунолог и специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов в беседе с НСН.

Случаи заболевания микоплазменной инфекцией начали регистрировать в России, однако появление ее более тяжелых форм не наблюдается, в целом ситуация контролируемая, сообщили в Роспотребнадзоре.