Случаи заболевания лихорадкой Западного Нила выявили в Ростовской области
Случаи лихорадки Западного Нила (ЛЗН) зафиксировали в пяти муниципалитетах Ростовской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.
Уточняется, что случаи заболевания ЛЗН были лабораторно подтверждены в Ростове-на-Дону, Таганроге и Батайске, а также в Аксайском и Миллеровском районах.
«По состоянию 3 сентября число случаев заболевания... в два раза ниже аналогичного периода прошлого года», - говорится в сообщении.
В ведомстве напомнили, что симптомы ЛЗН похожи на грипп. Это высокая температура, слабость, воспаление лимфоузлов, головная боль и тошнота. Не исключено появление кожной сыпи.
Ранее доктор биологических наук Ольга Карпова, заявила, что эпидемии ЛЗН в России не ожидается, так как болезнь от человека к человеку не передается, сообщает RT.
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- Случаи заболевания лихорадкой Западного Нила выявили в Ростовской области
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru