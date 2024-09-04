Случаи заболевания лихорадкой Западного Нила выявили в Ростовской области

Уточняется, что случаи заболевания ЛЗН были лабораторно подтверждены в Ростове-на-Дону, Таганроге и Батайске, а также в Аксайском и Миллеровском районах.

«По состоянию 3 сентября число случаев заболевания... в два раза ниже аналогичного периода прошлого года», - говорится в сообщении.

В ведомстве напомнили, что симптомы ЛЗН похожи на грипп. Это высокая температура, слабость, воспаление лимфоузлов, головная боль и тошнота. Не исключено появление кожной сыпи.

Ранее доктор биологических наук Ольга Карпова, заявила, что эпидемии ЛЗН в России не ожидается, так как болезнь от человека к человеку не передается, сообщает RT.

