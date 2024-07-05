«Сложно уволить»: В отрасли назвали позиции, на которые могут претендовать подростки

Работодатели готовы сегодня принимать несовершеннолетних на позиции курьеров, промоутеров, операторов колл-центров, а также в заведения общественного питания, рассказала глава Исследовательского центра SuperJob Наталья Голованова в разговоре с НСН.

Около 66% россиян начинают зарабатывать еще до совершеннолетия, причем в 73% случаев первая работа не связана с той профессией, по которой человек работает сейчас, говорится в сообщении Минфина России.