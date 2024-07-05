«Сложно уволить»: В отрасли назвали позиции, на которые могут претендовать подростки
Наталья Голованова заявила в эфире НСН, что работодатели готовы сегодня принимать несовершеннолетних на позиции курьеров, промоутеров и операторов колл-центров.
Работодатели готовы сегодня принимать несовершеннолетних на позиции курьеров, промоутеров, операторов колл-центров, а также в заведения общественного питания, рассказала глава Исследовательского центра SuperJob Наталья Голованова в разговоре с НСН.
Около 66% россиян начинают зарабатывать еще до совершеннолетия, причем в 73% случаев первая работа не связана с той профессией, по которой человек работает сейчас, говорится в сообщении Минфина России.
«Только 30% родителей считают, что с 14 лет можно подрабатывать. Каждый четвертый считает, что работать можно с 16 лет. Родители в целом не поддерживают раннее трудоустройство. Что касается профессий, работодатели готовы принимать несовершеннолетних на позиции курьеров, промоутеров, операторов колл-центров, в заведения общественного питания. Подростки сами претендуют на следующие позиции: курьеры, операторы колл-центра, копирайтеры, сборщики заказов и официанты», - отметила она.
Голованова также рассказала, на какие условия могут претендовать подростки сегодня.
«Несовершеннолетние получают серьезные трудовые гарантии, они не могут быть заняты на работах с вредными или опасными условиями труда, на подземных работах. Никакой игорный бизнес, ночные клубы, перевозка или торговля спиртными напитками. Все это запрещено. Нельзя переносить тяжести, поэтому для курьеров-подростков есть ограничения (до двух-трех кг). Кому еще нет 16, можно работать не более 24 часов в неделю. С 16 до 18 лет – не более 35 часов в неделю. Отпуск у подростков – 31 день в любое удобное время. Командировки запрещены, как и работа в праздничные дни. Уволить подростка сложно без согласия», - добавила собеседница НСН.
Летом появляется много подработок в сфере озеленения города и туризма, молодежь может устроиться даже без опыта, рассказала ранее руководитель молодежного направления «HH.ru» Ирина Святицкая «Радиоточке НСН».
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