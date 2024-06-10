В Госдуме предложили привлекать школьников к «опасным работам»

По её словам, слишком строгие ограничения, действующие в России в настоящее время, мешают работать несовершеннолетним. Их смягчение обсуждают в Госдуме.

В частности, уже речь идёт о возможности разрешить детям старше 16 работать на «опасных работах», например, на высоте, с электричеством или на валке леса и т.д.

«Если дети готовы, а родители подписывают, что не против — почему должны быть ограничения?» — заявила Оглобина.

Ранее руководитель «Школы развития карьеры», HR-эксперт Гарри Мурадян заявил «Радиоточке НСН», что подростки, как правило, трудоустраиваются для летней подработки в крупные компании, либо работают без официального договора.

