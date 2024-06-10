В Госдуме предложили привлекать школьников к «опасным работам»
Более 90 % школьников выражают желание работать во время каникул. Об этом в эфире «Дума.ТВ» заявила зампред комитета Госдумы по аграрным вопросам Юлия Оглоблина.
По её словам, слишком строгие ограничения, действующие в России в настоящее время, мешают работать несовершеннолетним. Их смягчение обсуждают в Госдуме.
В частности, уже речь идёт о возможности разрешить детям старше 16 работать на «опасных работах», например, на высоте, с электричеством или на валке леса и т.д.
«Если дети готовы, а родители подписывают, что не против — почему должны быть ограничения?» — заявила Оглобина.
Ранее руководитель «Школы развития карьеры», HR-эксперт Гарри Мурадян заявил «Радиоточке НСН», что подростки, как правило, трудоустраиваются для летней подработки в крупные компании, либо работают без официального договора.
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